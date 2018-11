Jadwal Pekan 31 & Klasemen Liga 1 2018 - PSIS vs Persib, PSM vs Persija, Persela vs Arema

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Pekan 31 Liga 1 2018 sudah dirilis. Sejumlah laga disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

Sejumlah laga menarik patut disimak seperti PSM Makassar vs Persija Jakarta, PSIS Semarang vs Persib Bandung dan Persela vs Arema FC yang disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Laga PSM vs Persija akan tersaji pada Jumat (16/11/2018) pukul 15.30 WIB. Juga ada laga PSIS vs Persib, 18 November 2018.

Selain itu, juga bakal tercipta laga seru lainnya seperti derbi Jawa Timur Pesela vs Arema FC pada 16 November 2018.

Laga tersebut menjadi pertandingan yang bakal, meramaikan ketatnya persaingan tim papan tengah Liga 1 musim 2018.

Tak kalah seru, laga Big match antara Bali United Vs Persebaya Surabaya juga bakal tersaji pada 18 November 2018.

laga tersebut diprediksi bakal menyajikan pertandingan yang seru dan atraktif.

Diketahui sebelumnya, Persebaya Surabaya memiliki julukan baru selama keikut sertaannya dalam mengarungi Liga 1 musim 2018.

Persebaya Surabaya beberapa kali menjadi sandungan tim besar Liga 1 musim 2018.

Sehingga klub berjuluk Bajol Ijo tersebut mendapat julukan baru yakni The Giant Killer.