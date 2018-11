Lirik dan Kord Gitar Lagu Ra Jodoh dari Via Vallen, Simak Juga Video Klipnya di Link Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lirik dan kord gitar lagu Ra Jodoh dari Via Vallen pastinya layak diburu bagi penggemarnya.

Ya, penyanyi dangdut Via Vallen baru saja merilis video klip terbarunya berjudul 'Ra Jodoh'.

Lirik lagu Ra Jodoh yang dinyanyikan Via Vallen berisi cerita sepasang kekasih yang tak berjodoh. Simak juga kord gitarnya.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram @viavallen, Selasa (12/11/2018), pemilik nama lengkap Maulidia Octavia itu menyebut lagu 'Ra Jodo' merupakan ciptaan Ilux, vokalis Sanksi band.

Video klip lagu 'Ra Jodo' telah di rilis di akun Youtube Ascada Musik.

Lagu tersebut menceritakan tentang sepasang kekasih yang harus rela memutus hubungan akibat faktor tak direstui oleh orangtua.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu ‘Ra jodo’:

Intro:C

F G C

Maafkanku kali ini harus pergi

Am Dm G C

meninggalkan kamu yang aku sayangi

C F G C

banyu moto iki mili nguras ati

Am Dm G C G

kelingan tresnaku ora di restui

*

F G

Mama papa maafkan aku yang tak bisa

Em Am

membawa calon mantumu mulih

F G

mergo anakmu iki ra di paringi restu

C

marang calon besanmu

F C

Saktenane ati iki loro loro loro

G C

cintaku terhalang oleh restune wong tuo

F C

jarene janjimu urip bareng nganti bongkoh

G C

nyatane saiki kowe di gondol wong liyo