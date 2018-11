Peringatan Maulid di Ponpes Muhajirin, Habib Ali Zainal Minta Pemimpin Ikuti Akhlak Rasulullah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pondok Pesantren Muhajirin, di Pamangkih Seberang, Kecamatan Labuanamas Utara, Hulu Sungai Tengah melaksanakan Peringatan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid, 1440 Hijriyah. Peringatan Maulid Nabi SAW di Musala Ponpes Muhajirin tersebut dilaksanakan 12 Nopember 2018, menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin Bin Abdullah Al Kaff dari Jakarta.

Kehadiran habaib, untuk menyampaikan tausyiahnya di hadapan ribuan tamu undangan yang hadir. Baik dari kalangan pemerintahan, santri maupun masyarakat setempat. Pada kesempatan itu, Habib Ali mengingatkan tentang keimanan dan ketaqwaan Kepada Allah SWT, serta beriman terhadap rasul-rasul Allah. Tertutama Nabi Muhammad SAW, yang masuk dalam rukun iman.

Menurut Habi Ali, sebelum Nabi Adam AS diciptakan sudah tertulis kalimat Lailla Haillallah Muhammaddur Rasulullah. Keteladanan kehidupan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, kata dia patut dicontoh. Seperti gaya hidup sederhananya, tidak memperkaya diri pribadi dan keluarga serta banyak lagi teladan lainnya yang dikaukan Nabi SAW.

“Seandainya saat ini ada pemimpin umat yang sedikit saja dapat menuruti akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu memikirkan umat hingga akhir hayatnya, tentu dia patut menjadi pemimpin teladan zaman sekarang,”katanya. Habib Alipun menceritakan, dari sekian banyak Nabi hanya seorang Nabi yang akan memberikan Syafaat.

“Dia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai Umat Rasulullah SAW, hendaknya sering bersalawat terhadap beliau. Setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari agar kelak mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah SWT.

Sementara itu, Plt Bupati HST H A Chairansyah menyatakan, di Bumi Murakata, peringatan maulid Nabi SAW ini sudah menjadi tradisi. Warga setiap hari, sejak masuk Rabiul Awal, hingga Akhir Rabiul Awal, memperingatinya di rumah masing-masing maupun di mesjid/langgar. Tujuannya, selain mengenang sejaran Rasulullah SAW, juga untuk syiar Islam serta menpererat ukhwah Islamiah

Chairansyah berharap, tradisi ini tetap dipertahankan di masyarakat dan tentu saja ajaran Nabi Muhammad juga selalu di amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuai dengan visi dan misi pembangunan di Bumi Murakata. Salah satunya masyarakat yang agamis dan bertaqwa kepada Allah SWT. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pemimpin Ponpes Ibnul Amin Pamangkih, KH Mukhtar, Ketua DPRD HST H Sya’ban Effendi.

Juga Camat LAU dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab HST, para Habaib, Alim Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru agama serta undnagan lainnya dan santri Ponpes Al Muhajirin. (AOL)