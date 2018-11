Rival Rossi, Casey Stoner Bakal Jadi Test Rider Honda MotoGP 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu lagu langkah Honda menghadapi musim balapan MotoGP 2019 yang bikin ketar-ketir para pesaingnya dari pabrikan lain.

Dilansir dari GridOto.com, pabrikan lain yang ikutan MotoGP tahun depan bisa gigit jari lihat manuver Honda.

Setelah mengontrak Jorge Lorenzo jadi rekan setim Marc Marquez, Honda enggak berhenti sampai di situ.

Gosip beredar Casey Stoner akan kembali lagi ke Honda untuk MotoGP tahun depan. Casey Stoner merupakan salah satu pembalap yang menjadi rival pembalap Yamaha Valentino Rossi selama turun balapan

di MotoGP.

Tahun ini jadi musim terakhir Casey Stoner bersama Ducati sebagai test rider.

MotoGP 2019 Casey Stoner yang Juara Dunia MotoGP 2007 dan 2011 kembali lagi jadi test rider Honda.

Kembalinya Casey Stoner mengulang hubungannya dengan Honda saat dikontrak jadi test rider tahun 2012-2016.

Tahun 2017-2018 Casey Stoner jadi test rider untuk Ducati, terutama membantu inpu data untuk Jorge Lorenzo.

As of 31/12/18, Casey Stoner will no longer be a Ducati Test rider and instead a free agent. Current rumour is that Honda have re-signed him to provide Marquez and Lorenzo with testing data in 2019.

Pebalap Ducati, Valentino Rossi, usai melewati pebalap Repsol Honda, Casey Stoner, di GP Perancis, Minggu (20/5/2012). (MOTOGP.COM)

Honda semakin menakutkan di MotoGP kalau memang Casey Stoner kembali jadi test rider Honda.

