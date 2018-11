SESAAT LAGI! Live Streaming Hong Kong Open 2018, Marcus/Kevin vs Jepang & Anthony Ginting vs India

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, antara Anthony Sinisuka Ginting vs Parupalli Kashyap dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe di lapangan 2 (Court 2) bisa diakses melalui tautan berikut ini :

LINK Live Streaming Hong Kong Open 2018

Hong Kong Open 2018 tidak disiarkan langsung di channel TV Nasional, namun Link Live streaming Hong Kong Open 2018 Super 500 bisa diakses via streaming akun youtube.com bwf, smashnation7.com atau www.badvidliv.com.

Siaran langsung dan live streaming Hong Kong Open 2018 dapat ditonton mulai Pukul 18.15 WIB.

Setelah laga Ginting, ada laga ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, akan berhadapan dengan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe yang diikuti dengan laga Jonatan Christie vs Kazumasa Sakai.

Berikut jadwal tanding wakil Indonesia pada hari kedua Hong Kong Open 2018 :

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs Parupalli Kashyap (IND) - 18.15 WIB

Jonatan Christie (INA) vs Kazumasa Sakai (JPN) - 19.45 WIB

Tommy Sugiarto (INA) vs Jan O Jorgensen (DEN) - 19.45 WIB

Ihsan Maulana ustofa (INA) vs Kanta Tsuneyama (JPN) - 21.15 WIB

Tunggal Putri

Ruseli Hartawan (INA) vs Chen Xiaoxin (CHN) - 10.40 WIB

Dinar Dyah Ayustine (INA) vs Cheung Ngan Yi (HKG) - 12.10 WIB