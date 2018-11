SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Persib vs Borneo FC Semifinal Liga 1 U-19 2018 via Youtube

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Live streaming Persib U-19 vs Borneo U-19 Liga 1 U-19 2018 melalui live streaming Youtube Persib, Kamis (15/11/2018) sore.

Pertandingan Persib vs Borneo FC Liga 1 U-19 2018 tidak disiarkan langsung di TV Nasional. Live streaming Persib vs Borneo FC Liga 1 U-19 2018 bisa diakses lewat live streaming di Youtube Persib. (link live streaming Persib U-19 vs Borneo U-19 Liga 1 U-19 2018 ada di akhir berita)

Laga ini sekaligus bisa menjadi obat rindu Bobotoh untuk menyaksikan tim kesayangan mereka di Cikarang. Pelatih Persib U-19, Budiman juga berharap Bobotoh dapat hadir mendukung Persib di babak penentu Liga 1 U-19 ini.

"Mudah-mudahan. Saya sangat berharap bobotoh semuanya bisa menyaksikan pertandingan di stadion," kata Budiman dalam sesi temu wartawan di Hotel Batiqa, Rabu (14/11/2018).

Namun Budiman kembali menegaskan untuk para suporter untuk tetap jaga ketertiban. Gelandang Persib U-19, Beckham Putra Nugraha berjanji akan maksimalkan peluang saat bersua dengan Borneo FC.

‎"Kalau ada kesempatan, saya ingin bikin gol lagi. Tapi karena ini semifinal, yang terpenting tim menang dulu," kata Beckham.

Sedangkan tim tamu, skuat Pesut Muda juga berambisi capai partai final. "Semua fokus ke Semifinal dan memecahkan rekor dengan lolos ke babak final, karena 2 musim berturut yg lalu kita selalu berhenti di semifinal, sekarang musim ketiga harus masuk final," ujar manajer Borneo FC U-19, Musahibin yang dikutip melalui situs resmi Persib.

Live streaming Persib U-19 vs Borneo U-19 Liga 1 U-19 2018 dapat diakses melalui link live streaming berikut :

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)