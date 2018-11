VIDEO Marion Jola Bakal Tampil di Ajang Penghargaan Musik Korsel MAMA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Marion Jola akan tampil di MAMA.

Mnet Asian Music Awards atau MAMA merupakan ajang penghargaan musik tahunan yang bergengsi di Korea Selatan.

Seperti yang telah diumukan di Instagram, MAMA tahun ini akan digelar pada Desember.

Namun, Lala sudah menunjukkan semangatnya untuk bernyanyi di hadapan para penggemar musik di seluruh Asia, terutama Korea Selatan.

Melalui unggahan di Instagram, Rabu (14/11/2018) Lala mengungkapkan rasa bangganya.

Pada foto yang ia unggah itu, tampak gadis manis asal Kupang ini berpakaian off-shoulder putih dan mengenakan anting senada.

Dalam foto tersebut Lala mengedipkan satu mata dan menjulurkan lidahnya.

Keterangan yang menyertai foto itu Lala tujukan pada haters.

Melalui keterangan tersebut, Lala melontarkan sindiran untuk orang-orang yang tak menyukainya.

"mui reaction towards MAMA 2018 seoul line up, yo haters back off im on my way to the top, hard work paid off, yall haters keep saying bad things towards me but papa Jesus's love on top of errthing," tulis Lala.

