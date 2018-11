Ada 'Beauty Class Smokey Eye' di Batulicin, Mau Kelihatan Cantik Hubungi No Hp di Bawah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sebagian kaum hawa merasa dirinya kurang cantik dan kurang pede berdandan. Mereka masih ada kesulitan untuk tampil cantik.

Nah, bagi para perempuan, kali ini akan ada kegiatan Beauty Class Smokey Eye di Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu. Pelaksanannya akan digelar pada Minggu (6/1/19) di Hotel Ebony Batulicin.



Semuanya terbuka untuk remaja, dewasa dan ibu-ibu. Akan ada tutorial berdandan dengan benar agar bisa tampil cantik. Pada acara itu , nantinya akan dipandu oleh Meisyamakeup di Beauty Class Smoke Eye.



Pendaftaran sudah dibuka sejak saat ini. Namun, untuk jumlah pendaftar akan dibatasi. Peserta terbuka untuk umum.

Baca: Ketika Desa-desa di Kabupaten Banjar Tak Punya Sinyal Hp, Begini Hal-hal yang Bisa Terjadi

Baca: Jadi Perawat Awalnya Sebagai Pelarian, Via Pun Sempat Takut Melihat Darah

Baca: Dari Tangisan Anak Kecil Hingga Makhluk Halus yang Membantu Melepaskan Infus Pasien



Menurut panitia pelaksana, Najib, Jumat (16/11/18) mengatakan sebelumnya sudah pernah melaksanakannya dan berhasil. Kali ini, merupakan yang kedua dan pesertanya memang dibatasi.



Peserta yang mendaftar akan mendapatkan beberapa fasilitas di antaranya berupa Goodie bag 150K from make over, sertifikat, snak, make during session, beauty consultation. Selain itu juga ada hadiah menarik untuk 3 orang terbaik.



"Tujuan acaranya adalah untuk memberikan pembelajaran tentang cara bermake up yang benar dan baik khususnya untuk kaum hawa. Disini peserta sudah disiapkan perlengkapan make upnya," katanya.



Peserta yang berminat bisa saja menghubungi ke beberapa nomor pa Itia di 081250505214, 0858220648157 dan 0858220648157.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)