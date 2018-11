Ini Tempat Favoritnya Anak Kos dan Mahasiswa, Tempatnya Nyaman, Harga Makanannya Murah Meriah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kombinasi cafe dan angkringan hanya ada di Cafe Wen.

Di sini Anda tak perlu kaget dengan harga, karena harganya murah meriah.

Cafe Wen berlokasi di Jl Cemara Raya nomor 47 Banjarmasin.

Cafe ini sesuai tagline-nya eat, relax, enjoy memang menawarkan sajian murah, lezat, harga terjangkau.

Menu favourite food ada roti bakar ice cream, kentang goreng, chicken pok, golden roll, sandwich, beef/chicken burger, sosis bakar/goreng, omelet, jasuke, mulai Rp10 ribu.

Kemudian special foods berupa chicken rice bowl, chicken sweet sour and rice, chicken steak, chicken katsu plus french fries, chicken black pepper rice, chicken cordon blue, spicy chicken wings, ayam geprek plus nasi, mulai Rp18 ribu.

Juga tersedia aneka nasi goreng, aneka mi goreng, aneka mi instan, kemudian menu angkringan mulai Rp2 ribuan.

Minuman aneka blend, milkshake, milk special, favourite drink kopi, capoucino, jeruk hangat/dingin, squash, coklat, green tea, mulai harga Rp5000.

Lusilawati, owner Cafe Wen, mengatakan, mereka menyajikan menu yang beragam plus menu angkringan suasana dengan gaya modern.

"Selalu ada perubahan menu per tiga atau empat bulan. Jadi pengunjung tak akan bosan," ujarnya.