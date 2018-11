Jadwal Piala AFF 2018 Matchday 3 - Link Live Streaming RCTI Timnas Thailand vs Indonesia di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2018 dan live streaming RCTI Timnas Thailand vs Indonesia dapat diakses pada berita ini.

Piala AFF 2018 Matchday 3 bakal kembali bergulir, Jumat (16/11/2018). Pada hari ini, tim-tim dari Grup A yang berlaga seperti Laos vs Myanmar dan Vietnam Malaysia.

Sedangkan laga Grup B digelar Sabtu (17/11/2018), Timnas Thailand vs Indonesia dan Timor Leste vs Filipina. Hanya laga Timnas Indonesia vs Thailand yang disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Timnas Indonesia dan timnas Malaysia sama-sama menghadapi lawan sulit pada partai ketiga di fase grup Piala AFF 2018.

Timnas Indonesia dan timnas Malaysia akan menghadapi dua tim besar di Asia Tenggara yang berstatus sebagai kontestan Piala Asia 2019.

Perlu diketahui, Asia Tenggara hanya memiliki tiga wakil di Piala Asia 2019 yaitu Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Timnas Indonesia menantang timnas Thailand pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2018.

Timnas Indonesia bakal melakoni laga yang tidak mudah di di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (17/11/2018).

Sedangkan timnas Malaysia dijamu oleh timnas Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2018 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi pada Jumat (16/11/2018),

Baik Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam kondisi tak diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih singkat ketimbang lawan mereka.