Jerinx SID sentil Via Vallen cover lagu Sunset di Tanah Anarki

BANJARMASINPOST.CO.ID – Punya 500 Ribu Lebih Pelanggan, Berapa Pemasukan Via Vallen Dari Youtube Jika Diuangkan?

Dari ‘ribut-ribut’ antara Via Vallen dan Jerinx Superman is Dead/SID tentang lagu Sunset ditanah Anarki, terungkap jika sebenarnya penyanyi dangdut itu sama sekali tak menarik keuntungan dari Youtube.

Ya, seperti yang ramai diberitakan, Via Vallen disebut Jerinx SID ‘memperkaya’ diri dari lagu orang lain yang ia nyanyikan dan bisa saja diunggahnya ke Youtube.

Mendapati tudingan dari Jerinx tersebut, Via Vallen jelas membantah dengan tegas.

“Soal memperkaya diri dari lagu tersebut saya juga ingin menjelaskan bahwa sampai detik ini belum pernah merasakan 1 RUPIAH pun uang dari hasil penjualan fisik vcd atau digital (youtube dll) dari lagu tersebut seperti yang anda tuduhkan.

Baca: Cucunya Meninggal Dunia, Wiranto Bahas Kematian di Instagram, Dibanjiri Ungkapan Duka

Baca: Sarita Abdul Mukti Cabut Hak Asuh Anak dan Harta Gono Gini, Setelah Bercerai dengan Faisal Harris

Baca: Cerita di Balik Konser Journey of Syahrini: Luna Maya Tak Jadi Datang, Reino Barack Nikmati Konser

Baca: Katrina Kaif Curhat Pengalamannya Lakukan Gerakan Tarian Sulit ini di Film Thugs of Hindostan

Ngomong-ngomong soal digital, kalau kalian mau menanyakan soal cover di Youtube Via Vallen official, sampai detik ini pun “Via Vallen Official” Youtube saya belum pernah mencairkan uang 1 rupiah pun

Jika kalian ragu dengan statement saya ini, kalian bisa langsung cek ke kantor Youtube yang yang ada di Indonesia untuk menanyakan kebenaran soal akun Youtube saya “Via Vallen Official” tulis Via di akun Instagramnya beberapa waktu silam.

Ditambahkannya, tujuannya selama ini mengunggah lagu-lagu milik orang lain yang dicover atau dinyanyikan oleh Via Vallen bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Via menegaskan, jika penghasilannya didapat dari menyanyi off air atau on air dan bukan dari hasil Youtube.

"Tujuan saya mengcover lagu untuk di unggah di Youtube “Via Vallen Official” sekali lagi BUKAN UNTUK UANG

Jadi selama ini saya hanya mendapatkan uang dari off air panggung ke panggung, BUKAN DARI DIGITAL

Dan saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk hidup saya dan keluarga" papar Via.

Dilansir dari Tribunnews.com Jum’at (16/11/2018) yang mengutip situs Social Blade, channel YouTube 'Via Vallen Official' sampai saat ini udah memiliki sebanyak 544.017 subscribers semenjak pertama kali dibuat tiga tahun lalu, tepatnya pada bulan Desember.