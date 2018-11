SAKSIKAN! Live Streaming Indosiar PSM vs Persija di Liga 1 2018, Ini Link Indosiar & Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Indosiar PSM Makassar vs Persija Jakarta di Liga 1 2018 pekan 31 di Indosiar pada Jumat (16/11/2018).

Siaran langsung Indosiar PSM vs Persija dimulai pukul 15.30 WIB. Link live streaming PSM vs Persija dapat disaksikan (Live) Indosiar atau live streaming vidio.com. Link live streaming Indosiar PSM vs Persija di Liga 1 2018 ada di bagian akhir berita.

Laga pekan ke-31 antara PSM Makassar dan Persija Jakarta yang dihelat di Stadion Andi Mattalatta, Jumat (16/11/2018) akan disiarkan langsung di Indosiar pukul 15.30 WIB dan dapat disaksikan secara live streaming.

Hasil laga antara PSM Makassar melawan Persija akan menjadi penentu pemuncak klasemen sementara Liga 1 2018.

Jika PSM Makassar menang atau bermain imbang, maka tim beralias Juku Eja itu masih tetap bertahan di puncak klasemen.

Sementara jika PSM Makassar kalah dari Persija, Macan Kemayoran akan memangkas jarak poin.

Saat ini PSM Makassar berada di puncak klasemen dengan 53 poin, Persija Jakarta mengumpulkan 49 poin.

Akan tetapi, skuat Persija dapat dibilang tidak komplet saat bertandang ke markas PSM Makassar.

Dilansir dari bolasport.com, Persija tidak akan diperkuat oleh empat pemainnya, yaitu Andritany Ardhiyasa dan Riko Simanjuntak yang berlaga di Piala AFF 2018, serta Rezaldi Hehanussa dan Maman Abdurrahman yang absen.

Rezaldi masih dalam pemulihan cedera, sedangkan Maman terkena akumulasi kartu kuning.