Beredar Foto Syahrini & Reino Barack Mantan Kekasih Luna Maya, Sedang Dekat?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gara-gara foto artis Syahrini bersama Reino Barack mantan kekasih Luna Maya Beredar di internet, keduanya jadi perbincangan hangat netizen.

Keduanya pun dikabarkan tengah dekat, meskipun belum ada konfirmasi dari Syahrini maupun Reino Barrack.

Pada foto tersebut, Syahrini dan Reino Barack berfoto dengan beberapa orang lainnya.

"Last night event with these fun people," tertulis dalam unggahan tersebut.

Seperti diketahui, Reino sempat menjalin kisah cinta dengan Luna Maya.

Sayangnya, hubungan yang berlangsung selama lima tahun tersebut harus kandas karena terganjal restu orang tua Reino Barack.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari tribunmedan.com Sabtu (17/11/2018), pasca putus, pengusaha muda usia 34 tahun kembali dikabarkan dekat dengan selebriti tanah air, yaitu Syahrini.

Syahrini dikenal sebagai penyanyi wanita yang kerap menjadi sensasi karena aksi dan ucapannya.

Tak hanya itu saja, saudara Aisyahrani ini juga sering jadi sorotan karena penampilannya yang nyentrik.

Di awal kemunculannya, Syahrini eksis dengan dandanan rambut yang disebut 'jambul khatulistiwa".