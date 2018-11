Hailey Baldwin Ubah Nama Instagramnya Menjadi Hailey Bieber, Justin Bieber: My Wife is Awesome

BANJARMASINPOST.CO.ID - Model Hailey Baldwin mengejutkan para pengikutnya di Instagram.

Pasalnya, dia belum lama ini mengubah nama Instagramnya dari Hailey Baldwin menjadi Hailey Bieber.

Dilansir dari laman Elle, Sabtu (17/11/2018), sebuah artikel yang diterbitkan di situs Hollywood itu memberikan judul besar bertulisan “Justin Bieber's Wife Hailey Baldwin Just Switched Her Name to Hailey Bieber on Instagram.”

Artinya, istri Justin Bieber, Hailey Baldwin baru saja mengubah namanya menjadi Hailey Bieber di Instagram.

Di judul itu jelas sekali disebutkan bahwa Hailey Baldwin adalah istri penyanyi Justin Bieber.

Beberapa jam setelah Justin Bieber menyebut Hailey Baldwin sebagai istrinya yang luar biasa atau my wife is awesome di Instagram resminya, Hailey lalu mengubah nama Instagramnya.

Baca: Sindir Putusan Kasus Baiq Nuril, Hotman Paris Analogikan Dengan Motor yang Lawan Arah

Baca: Ada Kucing Bertanduk dan Bermata Satu, Warga Pun Takjub Sebagian Malah Takut

Baca: Sosok Selebriti “Makan Teman Lagi Hits” Milik Luna Maya Menurut Nikita Mirzani, Gue Tau Buat Siapa

Baca: Ada Kolom untuk Empat Istri di Kartu Nikah, Kemenag: HOAKS!

Nama Instagram Hailey Baldwin sekarang adalah @haileybieber alias Nyonya Justin Bieber.

Dia tetap menggunakan nama @haileybaldwin di Twitter untuk saat ini, meskipun itu mungkin karena nama pengguna @haileybieber digunakan oleh orang lain.

Dia juga tetap menjadi Hailey Baldwin di Facebooknya yang telah diverifikasi.

Perubahan nama Hailey Baldwin secara profesional bukanlah hal yang mengejutkan.