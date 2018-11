Klasemen Liga 1 2018 Pekan 31 Usai Hasil PSMS vs Madura United 3-3 dan PS Tira vs Sriwijaya FC 3-0

Barito putera vs Mitra Kukar, Sabtu (17/11/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 31 mengalami perubahan usai empat laga pada Sabtu (17/11/2018) dihelat.

Tiga tuan rumah meraih hasil positif yaitu dengan hasil PS Tira vs Sriwijaya FC 3-0, Barito Putera vs Mitra Kukar 2-1, dan Perseru vs Borneo FC 3-1.

Sedangkan laga PSMS vs Madura United berakhir dengan skor imbang 3-3. Papan bawah klasemen Liga 1 2018 mengalami beberapa perubahan setelah beberapa laga pada Sabtu (17/11/2018).

PSMS Medan berhasil menyamakan kedudukan setelah pada babak pertama lalu tertinggal 0-3 dari Madura United. Meski tampil apik sepanjang paruh kedua, PSMS harus puas berbagi angka dengan tamunya tersebut.

Baca: Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Piala AFF 2018 Malam ini, Link RCTI

Baca: Atraksi Kento Momota Saat Kalah di Semifinal Hong Kong Open 2018 Memukau, BWF : The Amazing Momota

Baca: Hasil Semifinal Hong Kong Open 2018, Kento Momota Kalah, Gagal Rebut Gelar Kedelapan

Baca: Hasil Lengkap FP3 MotoGP Valencia Spanyol 2018, Marquez Kedua, Rossi Sempat Crash

Bermain di kandangnya sendiri, Stadion Teladan, Medan pada Sabtu (17/11/2018), PSMS Medan mengakhiri laga dengan skor 3-3.

Mereka sukses mengejar keunggulan Madura United, hanya dalam jangka waktu 15 menit setalah pertandingan babak kedua berjalan.

Tiga gol penyama kedudukan masing-masing dicetak oleh Frets Butuan (46'), Antony Nugroho (54'), dan Felipe Martins pada menit ke-59.

Atas hasil tersebut PSMS Medan terdampar di dasar klasemen dengan torehan 34 poin, sedangkan Madura United berada di posisi 7 dengan torehan 44 poin.

Perseru Serui berhasil menambah tiga poin setelah berhasil mengalahkan Borneo FC di Stadion Marora dengan skor 3-1.

Saat ini Perseru naik satu peringkat ke posisi 17 dengan raihan 35 poin, menggusur PSMS Medan yang hanya mampu bermain imbang 3-3 dengan Madura United.

Baca: Hasil Akhir Barito Putera vs Mitra Kukar Liga 1 Pekan 31, Skor 2-1, Kolaborasi Sacramento - Cordoba!

Baca: Meme Tidak Semudah Itu Ferguso Viral di Medsos, Asal Usulnya Ternyata dari Telenovela Meksiko