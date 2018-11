Luncurkan Single Terbaru, 3 Lagu Anggun C Sasmi Masuk Top 20 Billboard Charts Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Single internasional terbaru Anggun baru saja mencapai urutan ke #20 Billboard Charts di Amerika Serikat.

Anggun memecahkan rekor sebagai artis kelahiran Indonesia yang paling banyak menerima penghargaan.

Lagu "Snow on the Sahara", "What We Remember" dan sekarang "The Good is Back" semua telah masuk ke dalam charts Top 20 di Billboard.

"Snow on the Sahara" telah bertengger hingga di urutan ke #16, sementara "What We Remember" di urutan ke #8 dan sekarang "The Good is Back" telah mencapai urutan ke #20, di tujuh minggu setelah diluncurkan.

"Ini merupakan suatu kehormatan untuk melihat bahwa 20 tahun sejak kehadiran pertama saya di US Billboard charts, musik saya tetap dapat berkelana dan menemukan pendengar dan penggemar baru," kata Anggun dalam keterangan siara pers, Sabtu (17/11/2018).

Namun pencapaian karier tersebut tak membuat juri ajang pencarian bakat The Voice Indonesia ini cepat merasa puas. Anggun bersyukur, karena karyanya masih dinikmati masyarakat di belahan dunia hingga saat ini.

"Tetapi memecahkan rekor bukanlah tujuan bagi saya. Anda tidak menciptakan musik hanya semata-mata untuk memuja ego anda. Anda membuat musik untuk orang banyak. Tentu saja, saya merasa beruntung dapat melihat musik saya bertengger di Amerika," ujarnya.

"Tetapi saya tidak memproduksi lagu untuk tujuan tersebut. Kepuasan terbesar saya adalah tampil di hadapan penonton, seperti yang telah saya lakukan di negara-negara berbahasa Perancis selama beberapa bulan terakhir, atau di Italia pada bulan Januari 2019 mendatang untuk tur di 7 tanggal yang telah terjadwal," imbuh Anggun.

Jadwal internasional Anggun akan semakin padat dengan program Asia's Got Talent yang akan segera dimulai, dan ditayangkan di 19 negara di seluruh Asia.

Penyanyi kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah ini baru saja menyelesaikan rekaman soundtrack film dokumenter internasional, bersama Kelly Clarkson, Andrea Bocelli, dan David Foster.

