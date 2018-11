Rekap Hasil Hong Kong Open 2018 - 4 Wakil Indonesia di Semifinal, Ganda Putra Jadi Tumpuan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Turnamen bulu tangkis Hong Kong Open 2018 telah memasuki babak delapan besar yang sudah selesai diselenggarakan pada Jumat (16/11/2018).

Sebanyak 8 wakil Indonesia tercatat tampil di fase perempat final Hong Kong Open 2018 tersebut.

Dari delapan wakil tersebut, empat di antaranya sukses meraih kemenangan dan berhak melaju ke semifinal Hong Kong Open 2018.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi wakil Indonesia pertama yang meraih tiket empat besar turnamen BWF World Tour Super 500 itu.

Fajar/Rian melaju usai mampu mengalahkan ganda putra Taiwan, Lee Jhe-Huei/Lee Yang, dengan skor 21-17, 25-23.

Kesuksesan Fajar/Rian tersebut ternyata berhasil diikuti oleh dua ganda putra Indonesia lainnya yang tampil di perempat final Hong Kong Open 2018.

Kedua ganda putra yang dimaksud adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Ahsan/Hendra lolos ke semifinal setelah mengalahkan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) dengan skor 21-19, 21-14.

Sedangkan Marcus/Kevin harus berjuang selama tiga gim, 20-22, 21-9,21-15 untuk mengalahkan Kim Gi-jung/Lee Yong-dae (Korea Selatan).

Sementara itu, satu tiket semifinal Hong Kong Open 2018 lainnya dipersembahkan oleh Greysia Polii/Apriyani Rahayu lewat nomor ganda putri.

Ditantang ganda putri China, Du Yue/Li Yinhui, Greysia/Apriyani mampu menuntaskan laga dengan skor akhir 23-21, 21-15.

Berikut rekap hasil Hong Kong Open 2018, khusus wakil Indonesia, pada Jumat (16/11/2018):

Jonatan Christie vs Kento Momota (Jepang): 24-22, 9-21, 9-21

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe-Huei/Lee Yang (Taiwan): 21-17, 25-23

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Wang Yilyu/Huang Dongping (China): 14-21, 21-14, 14-21

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark): 21-19, 21-14

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand): 12-21, 21-15, 13-21

Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang): 15-21, 19-21

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Du Yue/Li Yinhui (China): 23-21 21-15

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kim Gi-jung/Lee Yong-dae (Korea Selatan): 20-22, 21-9, 21-15

Empat wakil Indonesia yang meraih kemenangan hari ini akan melanjutkan petualangan mereka di semifinal Hong Kong Open 2018 yang digelar Sabtu (17/11/2018).