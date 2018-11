Wahid Serahkan Bantuan Rp 40 juta untuk Masjid Jami Al Wishal

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Setiap tahun Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid rutin menghadiri kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar oleh masyarakat. Tak berbeda dengan tahun ini, Abdul Wahid selalu menyempatkan menghadiri undangan dari warga.

Seperti yang digelar di Mesjid Jami Alwishal Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan. Silaturahmi dan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW juga dihadiri oleh Ketua MUI HSU KH.Said Masrawan Lc, Plt Camat Sungai Pandan H.Muhammad Iqbal S.Sos, tokoh masyarakat dan warga Desa Pondok Babaris.

Dalam laporannya Aspandi Ketua Pelaksana dan tokoh masyarakat Pondok Babaris menyampaikan bahwa jalan di Desa Pondok Babaris saat ini sudah mulai diperbaiki dengan siring ulin. Karena sebelumnya digerus air akhirnya tanah di jalan tersebut mulai longsor.

Wahid saat memberikan sambutan di Masjid Jami Al Wishal (istimewa/ Humas Pemkab HSU)

Bangunan masjid di desa ini juga sudah mulai lapuk karena termakan usia dan berharap bisa dilakukan perbaikan. Masyarakat Desa Pondok Babaris sangat religius sehingga banyak kegiatan keagamaan telah dilaksanakan selalu dihadiri oleh banyak warga.

Untuk meningkatkan hal tersebut perlu adanya pembinaan dan bantuan dari pemerintah daerah HSU. Abdul Wahid dalam sambutannya menyampaikan bersyukur dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Pondok Babaris, mengenai pembangunan di Desa Pondok Babaris yaitu jalan desa saat ini sudah mulai diperbaiki sehingga dapat dilalui mobil sampai ke desa. Dalam kesempatan ini Wahid memberikan bantuan kepada Mesjid Jami Al Iswal sebesar Rp 40 juta dari dana perbaikan mesjid yang di mohonkan pengurus mesjid sebesar Enam puluh Juta rupiah, selain itu gruop Maulid Habsy Desa Pondok Babaris di berikan bantuan sebesar lima juta rupiah.

Abdul Wahid berharap melalui kegiatan ini silaturahmi yang telah terjalin agar lebih ditinggkatkan dan memohon doa kepada masyarakat agar pembangunan di Kabupaten HSU berjalan sebagai mana yang di harapkan. Dan selalu menjaga kekompakan dan kerukunan sehingga kehidupan bermasyarakat dapat ber jalan dengan harmonis dan sejahtera.

Wahid saat datang di Masjid Jami Al Wishal (istimewa/ Humas Pemkab HSU)

KH. Said Masrawan Lc, dalam tausiyahnya menyampaikan perlunya kita mentauladani akhlak dan budi pekerti baginda Rasul Muhammad SAW, dengan momentum hari kelahiran dan maulid nabi besar Muhammad SAW kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT dengan meneladani dan melaksanakan sunah dan ajaran Baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa cahaya sehingga menerangi umat manusia sampai sekarang ini.

Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap Bulan Rabiul Awal adalah sarana untuk berterimakasih dan menghormati dengan mendoakan Nabi Muhammad SAW sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT. (*/Aol)