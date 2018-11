Hasil PSIS Semarang vs Persib Bandung, Skor Babak Pertama 1-0, Berkah Kolaborasi HNY - Bruno Silva

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil pertandingan PSIS Semarang vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2018 pekan 31 hari ini Minggu (18/11/2018) sore di babak pertama, tuan rumah unggul tipis 1-0.

Kolaborasi kapten Hari Nur Yulianto dan sang bomber Bruno Silva membuat PSIS Semarang unggul tipis 1-0 di babak pertama atas Persib Bandung.

Dalam pertandingan kali ini, Persib Bandung banyak melakukan perombakan pemain saat menghadapi PSIS Semarang di Stadion Moch Soebroto Magelang, seperti dikutip Bpost Online dari Tribun Jabar.

Di sektor penjaga gawang, I Made Wirawan masih dipercaya oleh pelatih Persib, Mario Gomez.

Empat bek sejajar diisi Henhen Herdiana, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, dan Tony Sucipto.

Henhen dan Tony masuk line up menggantikan Supardi dan Ardi Idrus yang tak dibawa.

Lini tengah masih mempercayakan duet Hariono dan Oh In Kyun.

Sementara sisi sayap ada perubahan dimana Puja Abdillah masuk menggantikan Ghozali Siregar yang duduk di bangku cadangan.

Duet lini depan kali ini diis Ezechiel N Douassel dan Agung Mulyadi.

Jonathan Bauman sendiri duduk di bangku cadangan.

Beralih ke PSIS, tim asuhan Jafri Sastra ini tetap mengandalkan duet andalannya, Bruno Silva dan Hari Nur Yulianto.