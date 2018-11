Lebih Dikenal di Indonesia, Penyanyi Christian Bautista Menikah dii Bali, ini yang Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi asal Filipina, Christian Bautista kini resmi menikah dengan kekasihnya, Kat Ramnani, di Bali.

Namun warganet dibuat melongo saat melihat kue pengantinnya.

Soalnya, kue tersebut memakai donat!

Unik banget, ya?

Hal itu terlihat dari Instagram Story Bunga Citra Lestari yang jadi tamu pada malam bahagia itu.

Nikahi Manajer Google

Nama Christian Bautista sudah tidak asing lagi di telinga hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Ia lumayan sering berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia dan mengadakan konser di sini.

Kemudian lagunya yang berjudul ‘The Way You Look At Me’ dan ‘Since I Found You’ sempat jadi hits pada tahun 200an.

Ada juga lagu ‘Tetaplah di Hatiku’ yang berkolaborasi dengan Bunga Citra Lestari.