PSIS Semarang vs Persib Bandung, Panitia Sediakan Tiket Terbatas On The Sport di Stadion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung akan bertandang ke Jateng menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-31 Liga Indonesia akan tersaji hari ini di, Minggu (18/11/2018) pukul 15.30 WIB. Pertandingan akan disiarkan secara langsung (live) Indosiar.

Tiket on the spot masih tersedia bagi penonton yang ingin menyaksikan pertandingan antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung di Stadion Moch Soebroto, Minggu (18/11/2018) pukul 15.30 WIB.

Dilansir BolaSport.com dari akun Twitter @ForzaPSIS, tiket tersebut akan tersedia di Stadion Moch Soebroto.

Namun, pihak panitia pelaksana menyediakan jumalh tiket yang terbatas.

Tiket yang akan dijual on the spot ialah tiket kategori tribune barat B/C dan tribune VIP tengah.

Yang belum dapet tiket besok pagi masih ada tiket on the spot ya di sekitaran GOR Samapta Stadion Moch Soebroto Magelang yang akan di buka jam 10.00 khusus tribun Barat harga 75.000 B/C dan VIP 100.000. Itupun juga terbatas.

Untuk tribune barat B/C dibanderol harga 75 ribu rupiah. Sementara itu, untuk tribune VIP tengaah dibanderol 100 ribu rupiah.

Penjualan tiket tersebut akan dilakukan di GOR Samapta, Stadion Soebroto, Magelang mulai pukul 10.00 WIB.

Untuk tribune selatan, sudah ludes diborong oleh Panser Biru.

