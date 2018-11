Revolusi Sunat Modern Metode Klem dan Tanpa Jarum Suntik

BANJARMASINPOST. CO.ID - Sunat atau khitan dalam bahasa Arab (kha-ta-na) artinya memotong atau mengerat. Sedangkan menurut istilah sunat atau khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar atau kemaluan laki-laki seperti yang disebutkan dalam Ensiklopedi Islam terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve. Sunat merupakan tindakan yang disyariatkan dalam islam karena dianggap sebagai salah satu cara penyucian diri dan bukti kepatuhan seseorang terhadap ajaran agamanya.

Bukan hanya untuk menjalankan ajaran agama saja, secara medis sunat memiliki banyak manfaat. Manfaat sunat bagi kesehatan adalah dapat mengurangi risiko terkena kanker penis, infeksi saluran kencing, mencegah fimosis, dan mengurangi risiko infeksi penyakit seksual menular seperti human papilloma virus (HPV) dan penyakit seksual menular seperti herpes atau sifilis.

Sunat sudah dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dengan berbagai metode. Metode sunat dibagi menjadi tiga, yaitu sunat tradisional yang biasa dilakukan oleh mantri sunat, konvensional yang memerlukan prosedur jahitan dan sunat modern yang di antaranya menggunakan metode klem. Rumah Sunatan adalah pelopor dan pengguna Metode Klem paling banyak. Klem tersebut dahulu masih produk luar, dan dengan perkembangannya Rumah Sunatan yang berubah nama menjadi Rumah Sunat dr. Mahdian kini memiliki produk Klem sendiri yang dinamakan Mahdian Klem atau disingkat M Klem.

Metode Klem

Metode klem merupakan metode sunat yang menggunakan tabung plastik anti bakteri dan ring/cincin sebagai pengganti verban dan jahitan, sehingga tindakan sunat tidak lagi berisiko perdarahan atau infeksi. Metode ini juga meminimalisir rasa sakit yang dirasakan pasien. Alat klem seperti penjepit tali pusar pada bayi. Alat ini memiliki cetakan berbentuk bundar dan ukuran sesuai ukuran penis pasien.

Di Indonesia sudah banyak penyedia jasa layanan sunat dengan teknologi modern. Salah satunya adalah Rumah Sunat dr. Mahdian. Metode klem yang saat ini diterapkan di Rumah Sunat dr.Mahdian merupakan klem yang diciptakan sendiri oleh dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS yang disesuaikan dengan anatomis anak Indonesia pada umumnya, desain yang lebih memperhatikan kemudahan aplikasi, keamanan dan kenyamanan anak.

Klem ini sangat minim rasa sakit, tanpa jahitan, tanpa verban, dan minim perdarahan. Prosesnya pun cepat, anak tidak perlu berlama-lama di ruang tindakan. Lebih penting lagi, setelah tindakan, anak sudah dapat aman menjalani aktivitas seperti biasa.

Sunat Tanpa Jarum Suntik

Selain menggunakan metode klem, Rumah Sunat dr. Mahdian juga menggunakan metode bius tanpa menggunakan jarum suntik atau teknologi needle free injection. Needle-free injection ini adalah metode sunat dengan alat yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu, alat semprot cairan anastesi yang terbuat dari plastic khusus, injektor, dan pompa injektor. Injektor yang menggunakan tenaga pegas yang dapat disesuaikan dengan kekuatan penetrasi ke kulit sesuai kebutuhan.

Menurut dr. Mahdian Nur Nasution, SpBS, melalui bantuan pompa injektor alat penyemprot yang berisi cairan anestesi akan diberikan tekanan sehingga akhirnya cairan anastesi ini akan masuk kebawah kuit dengan tekanan yang disesuaikan. Dengan alat ini cairan anestesi lebih mudah diserap dan menyebar lebih baik dibandingkan dengan sunat memakai jarum suntik konvensional. Selain itu dengan menggunakan needle-free injection waktu capai analgesia pasien sunat akan menjadi lebih cepat, tanpa menimbulkan cidera jaringan dan tanpa rasa sakit.

Teknologi needle-free injection banyak dipakai dibidang kecantikan dan bidang kesehatan lainnya seperti penderita Diabetes yang rutin menyuntikan Insulin ke tubuhnya. Rumah Sunat dr. Mahdian saat ini adalah pengguna needle-free injection yang paling banyak khusus untuk digunakan pada tindakan sunat. Penggunaan tekonologi ini berguna untuk membuat anak tidak takut dan juga bisa menghindari reaksi kulit pasca penyuntikan, atau menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan akibat trauma anak terhadap jarum suntik.

Di wilayah Kalimantan Selatan ini ada 2 lokasi klinik cabang yang dapat melayani masyarakat untuk berkhitan dengan needle-free injection. Selain memiliki dokter yang berpengalaman, Rumah Sunat dr. Mahdian menggunakan metode modern, yaitu metode klem dan sunat tanpa suntik. Metode ini akan membuat pasien merasa aman dan nyaman. Pasien dapat langsung beraktivitas setelah sunat dan akan terhindar dari risiko trauma jarum suntik.