Amitabh Bachchan Unggah Momen Bersama Putra Bungsu Shah Rukh Khan, Dikiranya Kakek Kandungnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor gaek Bollywood, Amitabh Bachchan membagikan sebuah momen mengharukan di Instagramnya, Minggu (18/11/2018).

Momen itu tentang putra bungsu Shah Rukh Khan bernama Abram Khan yang menghadiri pesta ulang tahun ketujuh cucu Amitabh Bachchan, yaitu Aaradhya Bachchan.

Di foto itu, Abram Khan tampak bersalaman dengan Amitabh Bachchan sembari menatap sang aktor.

Hal yang membuatnya mengharukan adalah keterangan foto dan pengakuan Amitabh Bachchan tentang Abram Khan.

Amitabh Bachchan mengaku bahwa selama ini Abram Khan selalu berpikir bahwa Amitabh Bachchan adalah kakek kandungnya.

“... (emoji ngakak) .. and this be little Abram, ShahRukh’s little one .. who thinks , believes and is convinced beyond any doubt, that I am his Fathers FATHER .. and wonders why Shahrukh’s father does not stay with him !!!” demikian tulis Amitabh Bachchan di unggahannya itu.

Katanya, Abram Khan tak hanya berpikir begitu, namun juga selalu percaya dan yakin sekali tanpa keraguan sedikit pun bahwa Amitabh Bachchan adalah benar-benar kakek kandungnya alias ayah kandung dari ayahnya, Shah Rukh Khan.

Katanya lagi, Abram Khan yang masih berusia lima tahun ini selalu bertanya-tanya mengapa kakek kandungnya tak pernah tinggal bersamanya.

Dia tak mengetahui bahwa kakek kandungnya, yaitu ayah kandung Shah Rukh Khan telah lama meninggal dunia, jauh sebelum Abram Khan dilahirkan.

Shah Rukh Khan tampak menyukai unggahan ayah dari aktor Abhishek Bachchan ini.