Inilah 5 Game PlayStation 4 Paling Laris dan Populer, Salah Satunya Call of Duty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sony Interactive Entertainment mengumumkan laporan penjulan konsol PlayStation 4 ( PS4). Pengumuman ini bertepatan dengan lima tahun sejak Sony pertama kali menjual konsol tersebut, pada 15 November 2013.

Senior Vice President of PlayStation Worldwide Marketing, Eric Lempel mengklaim jika Sony telah menjual lebih dari 86,1 juta konsol PS4 dan 777,9 juta kopi game hingga hari ini. Sony turut mengungkap lima game paling laris di PS4.

Game paling laris pertama adalah Call of Duty: Black Ops 3, yang disusul Call of Duty: WW2 di nomor kedua. Game terlaris berikutnya adalah FIFA 17, FIFA 18, dan Grand Theft Auto V yang menduduki nomor tiga hingga lima secara berurutan.

Sementara itu, Sony juga mengumumkan lima game paling populer. Kurang lebih, daftar judul game populer terlihat sama dengan game yang paling laris. Kecuali masuknya Fortnite yang mendepak Call of Duty: WW2 dari lima game PS4 terpopuler.

Tak hanya itu, lima game PS4 yang paling banyak diunduh juga diumbar. Kelima game yang paling banyak diunduh adalah, Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2, Dead by Daylight Special Edition, Just Cause 3, dan Mafia III.

Untuk warna kontroler DualShock 4 paling banyak diminati selain warna standar hitam, menurut Sony jatuh pada warna Steel Black, yang kemudian disusul warna biru, merah, putih, dan varian kamuflase atau camouflage.

Dalam kesempatan yang sama, Sony juga mengumumkan bundling baru, yang terdiri atas konsol PS4 dan versi retail Coll of Duty: Black Ops 4.

Dilansir KompasTekno dari Sea IGN, Senin (19/11/2018), konsol baru ini akan dirilis pada 27 November dengan harga 299,99 dollar AS atau sekitar Rp 4,4 jutaan.

