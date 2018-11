BANJARMASINPOST.CO.ID - Kumpulan ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Inggris dan artinya yang jatuh pada Selasa (20/11/2018), bisa dibagikan di media sosial.

Kumpulan ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya umat Islam di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia.

Seperti diketahui, sebagian besar umat Islam akan bersuka cita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, termasuk dengan menuliskan ucapan selamat di media sosialnya.

Kelahiran Nabi Muhammad SAW disambut dengan berbagai perayaan.

Seperti masyarakat Solo dan Jogja yang Seperti pada masyarakat Solo dan Jogja yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan mengadakan pesta rakyat "Sekaten" sebagai bentuk syukur atas kelahiran Baginda Rasul.

Berikut ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya yang dihimpun Tribunnews.com dari berbagai sumber, Senin (20/11/2018).

1. Our Prophet Muhammad, may peace be upon him

Arti : "Nabi Muhammad SAW, semoga damai besertanya."

Pelaksanaan Baayun Maulid, Selasa (20/11/2018) mulai pagi hingga usai salat zuhur. Acara itu diisi juga dengan syair maulid, dan ceramah agama. (ibrahim ashabirin)

2. Thank You, oh messenger of Allah, Muhammad SAW. How Beutiful is your guidance

Arti : "Terima kasih, wahai utusan Allah, Muhammad SAW. Betapa indahnya tauladanmu."