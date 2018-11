Pesan Syahrini Setelah Diberitakan Dekat dengan Reino Barack, Unggah Foto Lewat Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini seolah-olah menyiratkan 'pesan' lewat unggahan foto terbarunya, Senin (19/11/2018) dini hari setelah dirinya dikabarkan punya hubungan spesial dengan Reino Barack.

Media tengah ramai memberitakan kedekatan Syahrini dan Reino Barack akhir-akhir ini.

Foto yang diunggah Syahrini tersebut seakan mengindikasikan jika dirinya memang bermaksud 'membahas' gosip hangat dirinya dengan Reino Barack maupun Luna Maya.

Ya, berawal dari unggahan Luna Maya di Instagramnya beberapa waktu silam setelah ia putus dari Reino Barack.

Luna Maya menuliskan 'makan teman lagi hits' yang diduga dia tujukan untuk seseorang yang 'merusak' hubungannya dengan Reino Barack.

Tak lama nama Syahrini muncul dari dugaan netizen.

Bahkan berita semakin melebar dengan kabar bahwa Syahrini telah dilamar Reino Barack.

Jika sebelumnya Luna Maya telah buka suara kepada media, maka Syahrini seolah bicara lewat foto yang ia unggah di Instagram.

Syahrini mengunggah foto dirinya dengan keterangan berbahasa Inggris.

"Be Sincere ALLAH SWT Knows What’s In The Heart!," tulis Syahrini.