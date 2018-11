Luna Maya dan Syahrini Sama-sama Curhat Bagikan Postingan di Instagram, Setelah Kabar Reino Barrack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini dan Luna Maya sama-sama ‘curhat’ di Instagram setelah pemberitaan mereka berdua yang tentunya melibatkan Reino Barack.

Reino Barack yang merupakan mantan kekasih Luna Maya, dikabarkan menjalin asmara dengan Syahrini tak lama setelah Luna mengunggah story tentang ‘makan teman lagi hits’.

Bahkan, beberapa waktu silam ada pula yang menyebutkan kalau Syahrini dan Reino Barack akan menikah akhir tahun nanti.

Meski Luna Maya telah membantah jika story tersebut ditujukan untuk Syahrini, namun tetap saja pemberitaan Incess dengan Reino Barack tak kunjung mereda.

Dari sosial media Instagramnya, Luna Maya terlihat begitu gencar mempromosikan film terbarunya, Suzanna Bernafas dalam Kubur.

Luna Maya nampak membagikan story tentang orang-orang terdekatnya yang menonton film tersebut.

Di tengah ‘testimoni’ orang yang menonton film Suzzanna tersebut, rupanya Luna Maya sempat curhat.

“You Deserve someone who reminds you everyday that you are worthy of their love even on your darkest days,” Senin (19/11/2018).