Daftar Ucapan Selamat Maulid (Kelahiran) Nabi Muhammad SAW 2018, Bahasa Inggris & Indonesia

Ilustrasi maulid Nabi Muhammad SAW, 20 November 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah daftar ucapan selamat hari Maulid (kelahiran) Nabi Muhammad SAW yang jauh hari ini, Selasa 20 November 2018.

Ucapan hari Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini ada dalam dua bahasa yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Daftar ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dikirimkan via WhatsApp, Facebook hingga Instagram untuk Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ummat Muslim tengah bergembira merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 20 November 2018.

Jangan lupa memanjatkan doa Maulid Nabi Muhammad SAW.

Berikut kumpulan ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW 2018 dapat dituliskan melalui media sosial, Instagram, Facebook dan Twitter untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah.

Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 2018, banyak yang dilakukan umat Islam. Satu di antaranya mengirimkan atau menulis ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW.



Umat muslim dari belahan dunia juga ikut dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 2018 dengan berbagai cara.

Mereka memaknai perayaan kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW bertujuan sebagai penyemangat mental dan emosional.

Semangat sebagai refleksi peringatan atau perayaan acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2018 melalui shalawat.

Selain itu umat muslim juga merefleksikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2018 dengan harapan dan doa untuk kesejahteraan.