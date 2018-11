Facebook dan Instagram Down, Pengguna Tak Bisa Mengakses Newsfeed yang Langsung Menghilang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Facebook dan instagram down. Sejumlah pengguna di dunia mengeluhkan tidak bisa mengakses Facebook dan Instagram, Selasa (20/11/2018) malam.

Laporan facebook dan instagram down juga muncul di Inggris.

Mayoritas pengguna facebook dan instagram tidak bisa mengakses sama sekali media sosial Facebook dan feed Instagram mereka..

Banjarmasinpost.co.id yang sedang mengakses instagram langsung menghilang dan terhubung ke facebook eror bertuliskan "Facebook will be back soon. Facebook is down for required maintenance right now, but you should be able to get back on within a few minutes."

Dilansir TribunSolo.com dari Independent, beberapa pengguna mencoba mengakses halaman muka Facebook.

Tapi mereka hanya diberi pesan"layanan tidak tersedia".

Beberapa pengguna menerima pesan bertulis:

"Facebook will be back soon. Facebook is down for required maintenance right now, but you should be able to get back on within a few minutes."

Lainnya melihat pesan kesalahan:

"Other are seeing the error message, "Sorry, something went wrong."