Akun Instagram Choi Siwon Super Junior Tiba-tiba Menghilang dan Tak Aktif Saat Ini Terjadi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Facebook dan Instagram sempat down. Sejumlah pengguna di dunia mengeluhkan tidak bisa mengakses Facebook dan Instagram, Selasa (20/11/2018) malam.

Hal ini berimbas juga dengan artis Korea Selatan, Choi Siwon dari Super Junior. Bahkan, akun Instagram Choi Siwon Super Junior tiba-tiba menghilang.

Nah, apa yang terjadi dengan akun Choi Siwon Super Junior hingga tiba-tiba menghilang dan tak aktif?

Laporan Facebook dan Instagram down juga muncul di Inggris.

Mayoritas pengguna facebook dan instagram tidak bisa mengakses sama sekali media sosial Facebook dan feed Instagram mereka..

Banjarmasinpost.co.id yang sedang mengakses instagram langsung menghilang dan terhubung ke facebook eror bertuliskan "Facebook will be back soon. Facebook is down for required maintenance right now, but you should be able to get back on within a few minutes."

Dilansir TribunSolo.com dari Independent, beberapa pengguna mencoba mengakses halaman depan Facebook.

Tapi mereka hanya diberi pesan"layanan tidak tersedia".

Beberapa pengguna menerima pesan bertulis:

