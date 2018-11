Deddy Corbuzier Sebut Alay Saat Nonton Video Penggerebekan Vicky Prasetyo ke Angel Lelga

BANJARMASINPOST.CO.ID – Deddy Corbuzier menyebut dirinya alay gara-gara menonton video Penggerebekan Vicky Prasetyo pada Angel Lelga Senin, (19/11/2018) dini hari.

Berita penggerebekan Angel Lelga oleh suaminya, Vicky Prasetyo turut membuat Deddy Corbuzier berkomentar di akun Youtubenya di hari yang sama dengan kejadian tersebut.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari akun Youtubenya, Deddy blak-blakan mengatakan dirinya seorang alay gara-gara menikmati drama Penggerebekan Vicky Prasetyo di rumah Angel Lelga.

“Nikah nya mencurigakan... Pernikahan nya.. Mencengangkan... Perceraian nya.. Menghebohkan.. Siapa lagi kalau bukan pasangan Koplak Vicky Prsateya dan Angel LELGA.. Now.. Trending di kuasai mereka... And we are stupid enough to care of it,” tulis Deddy di keterangan video Youtubenya.

“Gue jadi sangat alay karena gue nonton di Youtube dan gue menikmati tentang perselingkuhan Angel Lelga dari Vicky Prasetyo,” ujar Deddy.

“Gua tau tujuannya video tersebut pasti dibuat suapaya ditonton orang banyak dan gue salah satu orang yang kepancing buat nonton video nggak penting itu,” lanjutnya.

Selanjutnya, ayah satu anak itu membeberkan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kasus tersebut.

Pertama, Deddy menyebutkan ada kemungkinan Angel memang selingkuh, sehingga membuat Vicky datang menggerebeknya.

"This is mind set, ada beberapa kemungkinan.

Pertama, tanpa menyalahkan siapa pun, ya jawaban pertama kemungkinan ya Angel Lelganya memang beneran selingkuh, makanya Vicky datang ke sana bawa kamera, wartawan bawa temennya, saudaranya, tetangganya, penonton bayaran untuk ngerekam hal tersebut," ujar Deddy.