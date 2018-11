Digugat Cerai Gisella Anastasia, Gading Marten Pergi ke Spanyol Bareng Eddi Brokoli demi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID – Pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia atau Gisel diterpa kabar tak sedap yang menyebutkan bahwa keduanya akan bercerai.

Sementara kabar perceraiannya dengan Gisella Anastasia menyeruak ke publik, Gading Marten justru terbang ke Spanyol.

Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan Gading Marten di akun Instagramnya kemarin, Selasa (20/11/2018). Bagaimana dengan Gisella Anastasia?

Baca: Kabar Gading Marten Digugat Cerai Gisella Anastasia Menyeruak, Pengadilan Beberkan Ini

Baca: Postingan Roy Marten Saat Kabar Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten Menyeruak

Baca: Gading Marten dan Gisella Anastasia Dikabarkan Akan Bercerai, Ini yang Mereka Lakukan Kemarin

“Berdua @eddibrokoli akan merasakan #laligaexperience thank u @beinsports.id @laliga can’t wait to watch the game!!”

Laliga merupakan nama kompetisi sepak bola di Spanyol dan Gading Marten pergi ke Spanyol untuk menyaksikan pertandingan klub Eibar versus Real Madrid sana.

Bukan dengan istrinya, Gisel, tapi Gading pergi ke Spanyol bersama Eddi Brokoli.

Video yang diunggah gading tersebut merupakan video persiapannya menuju Spanyol mulai dari rumahnya, perjalanan menuju bandara hingga

“ Jadi kita berdua dapat kesempatan, kita akan menuju Bilbao untuk melihat pertandingan Eibar melawan real Madrid,” ujar Gading dalam video tersebut.

Sementara itu, dari unggahan Instastory-nya nampak Gading dan Eddi tengah transit di bandara Singapura.

Gading membagikan foto dan video dirinya saat berada di bandara dan juga saat di dalam pesawat.