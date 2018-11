Hotel Palm Banjarmasin Gelar Kejuaraan Binaraga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anda yang suka membentuk tubuh berotot, inilah saatnya mempertontonkan hasil latihan Anda melalui Hotel Palm Award 2018 Kejuaraan Binaraga Open.

Even ini akan digelar Jumat 14 Desember 2018 mendatang dengan tema say no to drugs, say yes to natural.

GM Hotel Palm, Ardiansyah, mengatakan, untuk pendaftaran hanya Rp125 ribu dan mendapatkan free t-shirt. Segera daftarkan diri Anda di Fit & Fresh Gym Hotel Pal Jl S Parman 189 Banjarmasin

Kelas dipertandingkan, binaraga open 60 Kg, 65 Kg, 70 Kg, +70 Kg dengan hadiah berupa uang tunai, piagam, piala.

Baca: Mayat Tanpa Kepala Ditemukan, Polda Kalsel Langsung Turun ke Lokasi

Baca: BREAKING NEWS : Kadiv PAS Kanwil Kemenkum HAM Kalsel Disiram Air Keras Oleh Orang Misterius

Baca: 5 Fakta Temuan Mayat Tanpa Kepala di Lok Baintan, Temukan Pisau, Luka di Tangan Hingga Ciri-ciri

Baca: Kronologi Kadiv PAS Kemenkum HAM Kalsel Disiram Air Keras, Ferdinand : Asep Dalam Perawatan Dokter

Sedangkan bagi juara satu binaraga open hadiah uang lebih besar yaitu Rp3 juta dan ada tambahan hadiah smartphone.

Kemudian ada juga kelas pemula (bebas berat badan) dan kelas master usia 40 tahun ke atas (bebas berat badan).

Kelas pemula dan master juara mendapat hadiah berupa uang tunai, piagam, piala. Khusus juara satu hadiah uangnya Rp2,5 juta dan tambahan smartphone.

Bagi peserta yang meraih predikat The Best Bodybuilding akan mendapat hadiah berupa sepeda gunung.

Kejuaraan ini juga akan menghadirkan guest pose yakni binaragawan nasional dan miss fitness nasional dari Jakarta.

Sebelumnya kejuaraan ini pernah diadakan Hotel Palm pada 2011 lalu. Dan kini sang penggagas even, Dharma Surya, kembali menghidupkan kejuaraan tersebut.

Baca: Penjelasan SBY Soal Kepastian Kampanye Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, Prioritas Demokrat?

Baca: Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 Kemenag Jadwalnya Terbongkar dari Email, Klik Link Ini

Baca: Kubu Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 : SBY Bukan Terlambat Kampanye, Tapi Sudah Sesuai Jadwal