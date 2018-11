Link Live Streaming Filipina vs Thailand Piala AFF 2018 Grup B, Penentu Nasib Timnas Indonesia

Filipina vs Thailand di Piala AFF 2018, Rabu (21/11/2018)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Timnas Filipina vs Thailand dan Singapura vs Timor Leste yang menentukan nasib Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2018 hari ini Rabu (21/11/2018) lewat tautan berikut ;

Live Streaming Timnas Filipina vs Thailand dan Singapura vs Timor Leste dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2018 bisa disaksikan via TSB3 melalui K-vision dan Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Pertandingan ini menentukan nasib Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2018.

Timnas Indonesia berada di ujung tanduk dalam klasemen Grup B Piala AFF 2018 setelah dalam tiga laga yang sudah dimainkan, Timnas Indonesia menelan dua kekalahan.

Timnas Thailand memimpin klasemen Grup B dengan nilai 6 dan selisih gol +9.

Timnas Filipina di urutan kedua, juga dengan nilai 6 dan selisih gol +2.

Timnas Singapura di posisi ketiga dengan nilai 3 dan selisih gol 0.

Thailand, Filipina, dan Singapura masih menyisakan dua laga.