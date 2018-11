Link Live Streaming Filipina vs Thailand via Vidio.com -Klasemen Timnas Indonesia Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Timnas Filipina vs Thailand di Grup B Piala AFF 2018 via Vidio.com akan tersaji hari ini Rabu (21/11/2018) malam. Juga dapat Dipantau laga Timnas Singapura vs Timor Leste via Live Streaming Twitter.

Pertandingan Timnas Filipina dan Thailand dan Timnas Singapura vs Timor Leste ini menentukan nasib Timnas Indonesia. Live Streaming Timnas Filipina vs Thailand dan Singapura vs Timor Leste dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2018 bisa disaksikan via TSB3 melalui K-vision dan Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Link live streaming Timnas Filipina vs Thailand akan tersaji di TSB3 via K-vision dan vidio.com ada di akhir berita. Sedangkan live streaming Singapura vs Timor Leste dapat Diakses via Twitter.

Pertandingan ini menentukan nasib Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2018.

Timnas Indonesia berada di ujung tanduk dalam klasemen Grup B Piala AFF 2018 setelah dalam tiga laga yang sudah dimainkan, Timnas Indonesia menelan dua kekalahan.

Timnas Thailand memimpin klasemen Grup B dengan nilai 6 dan selisih gol +9.

Timnas Filipina di urutan kedua, juga dengan nilai 6 dan selisih gol +2.

Timnas Singapura di posisi ketiga dengan nilai 3 dan selisih gol 0.

Thailand, Filipina, dan Singapura masih menyisakan dua laga.

Jika Filipina vs Thailand bermain imbang, maka nilai masing-masing kedua tim itu menjadi 7.