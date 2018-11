Syahrini dan Reino Barack Didoakan Segera Menikah, Begini Reaksi Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar kedekatan Reino Barack dan Syahrini masih ramai berhembus. Bahkan, Syahrini dan Reino Barack didoakan segera menikah.

Apalagi setelah Reino Barack dan Syahrini saling bersahutan komentar di unggahan terakhir Syahrini pada Selasa (20/11/2018).

Syahrini mengunggah fotonya berhijab mengucapkan selamat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriyah. Hal itu menunculkan doa agar Syahrini dan Reino Barack segera menikah.

“Shalawat Dan Salam Untuk Baginda Rasullullah SAW,

Salam “ MAULIDUR RASUL 1440 H “

Untuk Seluruh Kaum Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Berada !

#PrincesSyahrini

#MaulidNabiMuhammadSaw2018,” tulis Syahrini.

Di antara ribuan komentar, tampak Reino Barack berkomentar “Salam Maulidur Rasulullah SAW @princessyahrini.”

Komentar Reino Barack ini kemudian dibalas Syahrini begini “@reinobarack Salam Maulidur Rasul #MasyaAllah.”

Sontak saja aksi mereka ini langsung ditanggapi banyak warganet.

Mereka setuju jika Reino Barack yang baru saja putus dari Luna Maya berjodoh dengan Syahrini.

Mereka rupanya menunggu-nunggu balasan Syahrini untuk komentar Reino Barack tersebut.

oktarina67: @reinobarack moga berjodoh yah

megaauliya88: @princessyahrini nungguin incess bales komen dr Reino.. nitijen be like : kek nunggu jodoh bertahun" ya, eh pas udah dibales senengnya nauzubillah.. tp kok yg seneng kita ya gengs kan mereka ber2 yg komen"an.. hahahhaha penasaran sama ekspresi malu" mereke ber2 kek gimana ya? Yg laki cool yg cewek b aja kayaknya love u both.. semoga segera dilangsungkan #teamincessgariskeras

wkwk ngakak

alfarizishop83: @reinobarack kang Reino cepetan atuh di hitbah si teteh Biar Cepat SAH bi. Nuhun

elly.fatmawati: @princessyahrini semoga berjodoh yaaa incess sama babang @reinobarack