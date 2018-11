Gading Marten Buka Suara Tentang Kabar Perceraiannya dengan Gisel, “Maaf Atas Berita Sedih ini”

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia masih menjadi topik hangat.

Saat ini, Gading Marten sedang di Spanyol dan belum bisa berbicara ke publik terkait prahara rumah tangganya dengan Gisella Anastasia atau Gisel.

Walau begitu, dia ada mengunggah foto hitam di Instagramnya, Kamis (22/11/2018).

Unggahan tersebut bernada kesedihan, disertai keterangan yang cukup panjang tentang kabar perceraiannya ini.

“Ijinkan saya mengucapkan terima kasih utk semua keluarga, sahabat dan kalian smua yang sayang dan mendoakan keluarga kami.. terutama yg sayang sama gempi juga... maaf atas berita sedih hari ini, kalau berita baik disebarkan akan membawa aura baik untuk semua.. Tapi kalau berita sedih semua akan merasakan juga.. saya sangat berharap tidak ada berita miring atau asumsi2 yg tdk benar dan saling menjelekan.. it’s not easy and it’s not gonna be... kami akan selalu baik baik utk gempi.. DOAkan kami Tuhan berkati kalian semua..,” tulis Gading Marten.

Sebelumnya, Gisella Anastasia juga mengunggah hal serupa di Instagramnya.

Unggahannya berupa foto perayaan ulang tahunnya pada 16 November 2018 lalu bersama Gading dan putri semata wayang mereka, Gempita Nora Marten disertai keterangan yang cukup panjang juga tentang kabar perceraian mereka.

“Dengan kerendahan hati saya memohon maaf untuk semua hati yg patah karena cerita ini..

Saya memohon doanya untuk kami bertiga dengan jalan yg ada di depan kami..

Terimakasih teman dan sahabat untuk semua perhatian dan doa yg dikirimkan..

Terimakasih semua pihak diluar sana yg sudah mensupport kami selama ini..

Mohon kebesaran hatinya untuk tidak menyebarkan berita yg tidak betul adanya karna kami ingin terus menjadi partner yang baik untuk mengasihi dan membesarkan Gempita sampai nanti walaupun jalannya tidak sempurna seperti semestinya.. Terimakasih sekali lagi saya ucapkan.. God bless..,” tulis Gisel.

Sebelumnya, kabar perceraian mereka ini berhembus di masyarakat, namun belum bisa dipastikan kebenarannya karena Gading Marten ataupun Gisel belum memberikan pernyataan apa pun.

Namun akhirnya kabar itu dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

