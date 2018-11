Jejak Rekam Letjen TNI Andika Perkasa Hingga Dilantik Presiden Jokowi Jadi KSAD, Hendropriyono?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Letnan Jenderal (Letjen) TNI Andika Perkasa resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( KSAD) yang baru pengganti Jenderal Mulyono, Kamis (22/11/2018) pagi ini.

Meski diterpa isu pelantikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Andika Perkasa karena menantu Hendropriyono namun Dilansir TribunWow.com dari Tribun Solo, Letjen Andika diketahui memiliki perjalanan karier dan segudang prestasi.

Selain pengalamannya di TNI, ia juga dinilai punya rekam jejak pendidikan yang cemerlang. Benar saja, Letjen Andika memiliki banyak gelar di belakang namanya, yakni SE MA MSc MPhil hingga PhD

Pria kelahiran Bandung pada 21 Desember 1964, itu adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1987.

Berikut jejak karier Letjen Andika Perkasa yang telah Tribun Wow rangkum, dilansir dari Surya.co.id.

Riwayat Pendidikan

The Military College of Vermont, Norwich University (Northfield, Vermont, USA).

National War College, National Defense University (Washington D.C., USA).

Harvard University (Massachusetts, USA).

The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University (Washington D.C., USA).

Pendidikan militer

Akademi Militer (Akmil) kecabangan Infanteri (1987)

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (Lulusan Terbaik Susreg XXXVII 1999/2000)

Riwayat Jabatan dari tahun 1987-2018:

Letnan Dua s/d Letnan Satu