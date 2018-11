Klasemen & Jadwal Liga 1 2018 Pekan 32 - Persib vs Perseru, Persija vs Sriwijaya Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen dan Jadwal pekan 32 Liga 1 2018 akan disajikan. Sejumlah laga menarik akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, TV One, O Channel dan Vidio.com pada pekan ini.

Sebanyak sembilan pertandingan di pekan 32 Liga 1 2018 yang akan berlangsung empat hari, dimulai pada Jumat (23/11/2018) hingga Senin (26/11/2018). Di antaranya, Persib Bandung vs Perseru Serui, Persija Jakarta vs Sriwijaya FC dan Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC.

Perebutan gelar juara Liga 1 2018 kian sengit. Begitu juga pada klub papan bawah yang berusaha keluar dari zona degradasi.

PS Tira, Perseru Serui, PSMS Medan yang sama-sama di peringkat tiga terbawah masih punya peluang menghindari zona merah jika mampu sapu bersih kemenangan di tiga laga sisa (PS Tira dan PSMS empat laga).

Sementara Persipura Jayapura, Arema FC, Sriwijaya FC dan Mitra Kukar juga belum aman dan masih berpeluang terdepak ke zona degradasi di laga-laga akhir Liga 1 2018.

Persaingan tim papan atas tak kalah seru, PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung dan Bhayangkara FC masih saling mengejar poin.

Pada pekan 32 Liga 1 2018, Persib Bandung akan bertemu dengan Perseru Serui, Jumat (23/11/2018).

Kedua tim ini memiliki nasib berbeda. Persib Bandung berada di papan atas klasemen, sementara Perseru Serui terancam turun kasta.

Pastinya laga ini akan berlangsung panas, karena kedua tim sama-sama mengejar 3 poin. Perseru Serui yang kini berada di posisi 17 dengan 35 poin harus menang jika ingin keluar dari zona degradasi.

Sementara Persib Bandung yang menduduki posisi aman di peringkat tiga, tetap tak akan ingin kalah untuk merebut kembali puncak klasemen.