Santri Darul Hijrah Putra Belajar Jurnalis di Kantor Banjarmasin Post Group 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ahmad Rizki, Pengurus Osda Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, Cindai Alus, Kabupaten Banjar, merasa senang atas kesempatan berkunjung ke kantor BPost Group, Kamis (22/11/2018).

Rombongan para santri didamping Ustadz Sulthon, itu datang menggunakan bis. Sebagian berbaju kemeja dan baju seragam jurnalistik yang merupakan ektrakurikuler di pondok pesantren tersebut yang berdiri sejak 1986 itu.

"Tujuan kami ke BPost untuk bertukar pikiran karena kami juga ada penulisan jurnalistik internal pondok. Jadi kami Ingin tahu bagaimana cara wawancara yang baik," ungkap Rizki.

Kedatangan para santri disambut Fahmi Nor, Wakil Pemimpin Perusahaan dan Irhamsyah Safari, Manajer Redaksi, beserta jajaran di lantai 5.

Para santri serius mendengarkan segala penjelasan disampaikan Irhamsyah dan mereka juga diberi kesempatan bertanya.

"Namanya berita adalah fakta, nyata terjadi, bukan ilusi, bukan opini, bukan kebohongan, bukan gosip atau ghibah, kebenaran bukan kepalsuan, bukan ramalan, bukan mimpi," beber Irhamsyah.

Dijelaskan pula dalam pembuatan berita ada unsur 5W1H (What, Who, When, Why, Where, Hour).

"Berita itu pasti peristiwa yang lampau yang ada di sekitar kita. Untuk bisa diterbitkan dalam media, tentu harus yang layak dan memenuhi kriteria Banjarmasin Post," jelasnya.

Dijelaskan pula, kalau ingin wawancara: janjian dulu dengan narasumber dan siapkan materi apa yang akan diwawancarakan.

Jaga suasana saat wawancara, usahakan gali info dengan menjadi pendengar yang terbaik saat narasumber memberikan pemaparan.

Pertanyaan dari salah seorang santri adalah bagaimana trik membuat judul agar bisa menarik bagi pembaca. Disampaikan Irhamsyah bahwa judul harus lugas, pendek dan jelas.

Para santri juga menyempatkan untuk melihat redaksi Banjarmasin Post, Smart FM dan Kompas TV.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)