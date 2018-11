Live Streaming PSSI TV Persijap vs PSIS di Piala Indonesia 2018 - Link Live Streaming Jawapos TV

Persijap vs PSIS di Piala Indonesia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Persijap Jepara vs PSIS Semarang via Jawapos TV dan PSSI TV di Piala Indonesia 2018 di Babak 64 Besar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jumat (23/11/2018).

Live streaming Jawapos TV Persijap vs PSIS di Piala Indonesia 2018 dijadwalkan kick off pukul 15.00. Juga bisa disaksikan via PSSI TV.

Link live streaming Persijap vs PSIS via PSSI TV dan Jawapos TV di Piala Indonesia 2018 dapat diakses pasda bagian akhir berita.

Dipastikan Mahesa Jenar bakal turun dengan skuat lapis kedua saat menghadapi Persijap Jepara.

Dalam laga Piala Indonesia 2018 Persijap Vs PSIS, Mahesa Jenar juga turut memboyong tiga pemain PSIS U-19 yang di daftarkan ke skuat senior musim ini. Diantaranya, Agung Fendy Erwanto, Eka Febry, dan Aqsha Saniskara.

Di samping itu, PSIS juga memboyong dua pemain yang sebelumnya dikabarkan masih menjalani proses penyembuhan cedera, yakni Fauzan Fajri Nasrullah dan Akbar Riansyah.

Adapun untuk skuat utama beserta pelatih kepala Jafri Sastra, tetap berada di Magelang fokus mempersiapkan diri menghadapi Madura United di Liga 1 (26/11).

Asisten pelatih PSIS, Dwi Setiawan menuturkan walau tidak mengikutkan skuat utama, pemain yang disiapkan untuk menghadapi Persijap juga siap tampil maksimal merebut tiga angka.

Pihaknya juga sudah menyiapkan pemain pengganti di barisan depan yang absen di laga Persijap. Biasanya, andalan lini depan PSIS di barisan depan yakni Bruno Silva, Hari Nur Yulianto, dan Bayu Nugroho. Namun tiga pemain ini tidak ikut ke Jepara.

"Kita tetap siapkan maksimal pemain yang dibawa ini. Semua pemain PSIS kemampuannya merata, materi yang diberikan juga sama. Pastinya kita serius lawan Persijap," kata pria yang akrab disapa Londo ini.