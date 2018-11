Paula Verhoeven Masih Belum Bisa Move On dari Acara Siraman Pernikahannya, Begini Ungkapannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan Paula Verhoeven dan Baim Wong berlangsung kemarin, Kamis (22/11/2018) di Gedung Tri Brata, Jakarta.

Nuansa bahagia masih mewarnai hari-hari Baim Wong dan Paula Verhoeven setelah menikah.

Masih menjadi pengantin baru, baik Paula Verhoeven maupun Baim Wong sejak beberapa jam lalu aktif membagikan banyak foto siraman hingga pernikahan mereka di Instagram masing-masing.

Tak hanya itu, Paula Verhoeven bahkan mengganti namanya di bio Instagramnya menjadi Paula Verhoeven Wong, ditambahi nama Wong di belakangnya sesuai dengan marga Baim Wong.

Di salah satu unggahannya tentang acara siraman, Paula Verhoeven mengungkapkan hingga beberapa jam setelahnya, dia mengaku belum bisa melupakan momen-momen bahagia itu.

“Masih belum bisa move on dari acara yang penuh doa dan restu dari orang-orang terkasih ini

Siraman —Terima kasih untuk semua vendor yg terlibat,” tulis Paula Verhoeven.

Baca: Rumah Gisel dan Gading Kosong Usai Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten

Baca: Penjelasan Polri Soal Janji PKS Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor Jika Jadi Pemenang Pilpres 2019

Baca: Pakar Mikro Ekspresi Ungkap 5 Kejanggalan Vicky Prasetyo Gerebek Rumah Angel Lelga

Baca: Paula Verhoeven Ubah Nama Usai Resmi Dinikahi Baim Wong, Lihat Bio Instagramnya

Di unggahan lainnya, Paula Verhoeven memposting beberapa fotonya mengenakan kebaya pengantinnya.

Model cantik ini menuliskan mengenakan kebaya ini adalah impiannya sejak lama, tepatnya sejak dia memulai karier modellingnya.

“Wearing a Beautiful Kebaya made by @biyanofficial on my Wedding Day, which I dreamed of since the beginning of my modelling career,” tulisnya.

Aura yang sama juga tampak di Instagram Baim Wong.

Aktor ganteng ini sering membagikan momen-momen bahagia pernikahannya dari acara siraman hingga akad nikah.

“Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung acara siraman Baim & Paula. Mohon doa restu untuk pernikahan kami,” tulis Baim Wong.

Unggahan-unggahan keduanya pun banjir ucapan selamat dan doa dari para warganet.

(banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)