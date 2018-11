Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Perseru Serui via Live Streaming Indosiar Liga 1 Pekan 32

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live streaming Persib Bandung vs Perseru Serui akan tersaji dalam jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 32 di Indosiar pada Jumat (23/11/2018).

Pertandingan Persib Bandung vs Perseru Serui dijadwalkan disiarkan langsung (live) Indosiar mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Kapten I Wayan Dipta. Live streaming Persib Bandung vs Perseru Serui dapat diakses di vidio.com. (Link Live streaming Persib vs Perseru ada di akhir berita)

Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Perseru Serui hari ini bakal berbeda dengan pertandingan sebelumnya, pasalnya Kedua pemain pilar PSMS Medan, Shohei Matsunaga dan Felipe Martins siap diturunkan.

Ezechiel N'douassel harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning.

Ezechiel mendapat kartu kuning pada laga terakhirnya saat bertandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Moch Soebroto, Kota Magelang pada 18 November 2018. Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez mengaku sudah menyiapkan pengganti Ezechiel Ndouassel.

Ketiadaan Eze tak membuat Gomez khawatir berlebihan.

Sebab, menurut pelatih asal Argentina itu, pemain penggantinya juga memiliki kualitas serupa dengan striker asal Chad itu.

“Mungkin kita akan turunkan Kim (Jeffrey Kurniawan) atau Eka (Ramdani). Untuk posisi depan, kita akan pikirkan lagi, saya perlu improve. Mungkin Ghozali (Siregar) di posisinya dan Atep di depan,” kata Gomez yang dikutip dari laman resmi Persib melalui BolaSport.com.

Selain Eze, sapaan akrab Ezechiel, salah satu pilar asingnya, Oh In-kyun juga terpaksa absen karena alasan serupa. Ia memastikan, absennya kedua pemain tersebut tidak akan berpengaruh kepada tim.

Kendati demikian, pria berkebangsaan Argentina ini tetap menargetkan kemenangan pada laga pekan ke-32 Liga 1 2018 tersebut.

