Gisella Anastasia Tanyakan Gempita Ingin Bersama Mama atau Papa Gading Marten? Ini Jawabannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pascagugatan cerai, Gisella Anastasia menjamin tak akan ada perebutan hak asuh anak dengan Gading Marten.

Meski Gisella Anastasia ingin hak asuh Gempita Nora Marten jatuh ke tangannya, ia menjamin tak akan menghalangi Gading Marten bertemu Gempita.

Gisella Anastasia sadar bahwa Gempita kerap meminta menghabiskan waktu bersama sang ayah, Gading Marten.

"Hak asuh seperti rata-rata pada umumnya anak di bawah umur akan sama saya sih, dan enggak akan ada perebutan sama sekali."

"Karena walaupun hak asuh sama aku, sama sekali aku enggak membatasi Mas Gading bertemu."

"Bahkan, aku sudah menduga akan lebih sering sama Masnya (Gading)," ujar Gisel dalam jumpa pers melalui panggilan video di Plaza Sentral, Semanggi, Jakarta Selatan seperti dilansir Tribunstyle.com dari Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Bahkan suatu waktu, Gisel pernah bertanya kepada Gempi ingin tidur dengan siapa.

Jawaban Gempi membuat Gisel sadar kepada siapa anaknya ingin menghabiskan waktu.

"Karena waktu ditanyain 'Gempi nanti mau bobo di rumah papah atau mama?' dia bilang 'mama', tapi mukanya bohong gitu,"

"Aku tanya lagi 'jujur hayo kalau mau papa ngaku aja' terus dia ketawa 'he he he papa aja' gitu," imbuh Gisel.