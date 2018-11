Kumpulan Ucapan Selamat Hari Guru 2018 Dalam Bahasa Inggris dan Artinya Untuk Facebook, Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID – Kumpulan ucapan selamat Hari Guru 2018 dalam bahasa Inggris dan artinya bisa dibagikan di Hari Guru Nasional yang jatuh pada esok, Minggu (25/11/2018).

Hari Guru Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 25 November 2018. Dikutip dari laman Wikipedia, Hari Guru Nasional didedikasikan untuk menunjukkan penghargaan terhadap guru.

Nah untuk memperingati Hari Guru Nasional, kumpulan ucapan selamat Hari Guru 2018 ini bisa dibagikan di pesan whatsapp, status facebook, instagram, atau twitter.

Setiap negara di dunia memperingati hari guru pada tanggal yang berbeda-beda bergantung pada negaranya.

Banjarmasinpost.co.id melansir dari berbagai sumber kumpulan ucapan dan kata-kata dalam Bahasa Inggris untuk memperingati hari guru 2018:

1. Heroes are not people who always carry the swords and weapons to sacrifice their blood for the struggle, yet heroes are those who sacrifice all their time, knowledge and energy for their students. Happy 2018 Teacher's Day.

Pahlawan bukanlah orang yang harus selalu mengangkat pedang dan senjata untuk mengorbankan darahnya mengalir atas perjuangannya, melainkan orang yang mengorbankan semua waktu, ilmu dan tenaganya pun merupakan pahlawan tanpa jasa yang harus kita hormati. Selamat Hari Guru 2018.

2. If you can read this, then thank to your teachers.

Jika Anda bisa membaca ini, maka berterima kasihlah kepada guru

3. Teacher ... Thank you for the guidance and knowledge that you have given to all your students. Happy Teacher's Day 2018