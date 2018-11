Live Beinsport 1! Live Streaming Watford vs Liverpool Liga Inggris Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Watford vs Liverpool Live Beinsport di Liga Inggris Pekan 13

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Watford vs Liverpool di Liga Inggris 2018 pekan 13 malam ini, Sabtu (24/11/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Watford vs Liverpool disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Watford vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Watford vs Liverpool juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Hingga pekan ke-12, Liverpool masih berada di jalur perburuan gelar Liga Primer. The Reds sudah mengumpulkan 30 poin, hasil sembilan kali menang dan tiga pertandingan berakhir imbang. Pasukan Jurgen Klopp hanya terpaut dua angka dari Manchester City yang masih berkuasa di puncak klasemen.

Namun demikian, perjuangan menuju tangga juara masih menjadi perjalanan panjang. Alhasil, konsistensi menjadi satu-satunya jawaban.

Sejauh ini Liverpool sudah membuktikan bahwa mereka mampu konsisten di musim baru. Laga yang berakhir imbang musim ini pun diperoleh ketika menghadapi raksasa Inggris macam Chelsea, Manchester City, dan Arsenal. Sisanya, berakhir dengan kemenangan.

Setelah jeda internasional, konsistensi Liverpool di Liga Primer kembali diuji. Pada Sabtu (24/11/2018) malam, pasukan Jurgen Klopp akan berkunjung ke Vicarage Road, markas Watford.

Di atas kertas The Reds jelas lebih difavoritkan. Di tangga klasemen, Watford berada di posisi tujuh. Namun, The Golden Boys kerap tampil tidak konsisten. Tak heran, pasukan Javi Gracia sudah empat kali kalah, dua imbang, dan baru mengukir enam kemenangan.

Sebaliknya Liverpool datang dengan motivasi tinggi. Yang tak boleh dilupakan, tentu saja performa Mohamed Salah yang terus lapar mencetak gol.

Baru-baru ini, penyerang 26 tahun ini menjadi pemain Liverpool tercepat yang mengukir 50 gol. Ia menembus 50 gol saat mencetak gol ke gawang Red Star Belgrade di Liga Champions bulan lalu lewat sebuah eksekusi penalti. Hebatnya, 50 gol itu dibuat pemain internasional Mesir itu hanya dari 65 penampilan.