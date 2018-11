Live Beinsport 2! Live Streaming Eibar vs Real Madrid Liga Spanyol Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Jadwal Eibar vs Real Madrid Liga Spanyol Pekan 13

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 2 Eibar vs Real Madrid di La Liga Spanyol pekan 13 malam ini, Sabtu (24/11/2018) pukul 19.00 Wib.

Laga Eibar vs Real Madrid disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Eibar vs Real Madrid juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Eibar vs Real Madrid juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Klub Liga Spanyol, SD Eibar akan memakai logo kampanye 'Footbal for Peace' dari Yayasan Uni Papua dalam laga melawan Real Madrid, Sabtu (24/11/2018).

Dilansir dari situs resmi klub Eibar melalui BolaSport.com, SD Eibar bermaksud untuk memberi ruang media untuk memperlihatkan Yayasan Uni Papua dan kampanye 'Football for Peace'.

"Setelah bencana alam yang melanda Indonesia musim panas lalu, dimana 2000 orang tewas akibat tsunami dan gempa bumi, , kami ingin memperlihatkan Yayasan Uni Papua," tulis pernyataan Eibar.

Kampanye 'Football for Peace ini diprakarsai oleh Yayasan Uni Papua bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tujuannya yaitu mewujudkan sepak bola damai, melawan diskriminasi, membangun karakter manusia berkepribadian, jiwa saling menghargai serta berjiwa satria diantara sesama pemuda Indonesia.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.

Ada beberapa pertandingan di beIN Sports yang bisa diakses langsung menggunakan ponsel.

Berikut adalah cara Live Streaming ibar vs Real Madrid di La Liga Spanyol pekan 13 malam ini, Sabtu (24/11/2018) pukul 19.00 Wib.