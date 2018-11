Live RCTI! Live Streaming Tottenham vs Chelsea Liga Inggris Pekan 13 Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Live Streaming Tottenham vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Tottenham Hotspur vs Chelsea di Liga Inggris pekan 13 pada Minggu (25/11/2018) pukul 00.30 Wib.

Laga Tottenham vs Chelsea disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sport 1. Live Streaming Tottenham vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Tottenham vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Tottenham vs Chelsea, Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, menyukai gelandang serang Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, di tengah isu kemungkinan menggaet sang pemain.

Maurizio Sarri secara blak-blakan menyatakan terpana oleh kualitas permainan yang dimiliki Christian Eriksen.

Hal itu diungkapkan Maurizio Sarri menjelang derbi London antara Tottenham Hotspur dan Chelsea pada gameweek ke-13 Liga Inggris akhir pekan ini.

Tottenham Hotspur akan menghadapi Chelsea di Stadion Wembley pada Minggu (25/11/2018) pukul 00.30 WIB.

"Jelas Harry Kane adalah striker terbaik Inggris saat ini, sehingga ia adalah pemain yang penting," ucap Maurizio Sarri, dilansir dari laman The Guardian melalui BolaSport.com.

"Namun, saya harus katakan nama lain. Saya sangat menyukai Christian Eriksen. Ia adalah pemain yang sangat cerdas dan merupakan pemain yang begitu taktis," ujarnya.

Sarri menilai bahwa Eriksen mampu bermain sebagai gelandang tengah dan mencetak gol delapan-sembilan gol dalam satu musim.

