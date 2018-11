RSJ Sambang Lihum Kumpulkan Puluhan Pelajar Banjar dan Banjarbaru, Ini yang Dilakukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Puluhan pelajar sekolah menengah atas berkumpul di aula pertemuan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi Kilometer 2, Sabtu (24/11/2018) pgi ini.

Mereka berasal dari beberapa sekolah dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Jumlah totalnya 51 orang. Di antaranya dari SMKN 1 Sungaitabuk.

Para pelajar tersebut mengikuti Wokshop Remaja bertema Explore Your Self from A Rebel To Be A Hero. Kegiatan ini digelar oleh manajemen RSJ Sambang Lihum dalam upaya menempa mental kemandirian generasi muda.

Direktur Utama RSJ Sambang Lihum IBG Dharma Putra secara khusus memberi wejangan kepada para pelajar tersebut. Terutama menyangkut orientasi kehidupan.dan kedisiplinan.

Terjadi interaksi yang aktif dengan kalangan pelajar karena Dharma sangat interaktif dalam menyampaikan wejangan-wejangannya. Ia tak duduk di kursi atau berdiri di podium, tapi berjalan mendekati deretan tempat duduk para pelajar.

Dharma juga melontarkan beberapa pertanyaan dan serta-merta direspons antusias para pelajar. "Dalam hidup ini, kamu pilih maju atau enak?" tanya Dharma.

"Saya pilih enak, Pak," jawab seorang pelajar.

Senyum mengembang di bibir Dharma. "Yang benar, pilih untuk maju. Memang tidak enak hidup dirasakan, tapi nanti hidup akan menjadi enak. Maju itu cara menuju hidup yang enak," tegas Dharma.

Mendengar penegasan Dharma, para pelajar manggut-manggut. "Benar apa yang disampaikan sidin (beliau). Itu seperti halnya terhadap pilihan, milih obat atau sirup," ucap seorang peserta kepada teman di sebelahnya.

