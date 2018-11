Dipercaya Jadi Pemateri Seminar Nasional, Shaula: 'Saya Senang Lihat Antusiasme Anak Muda'

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak salah selendang Duta Bahasa Kalsel 2017 disematkan ke Shaula Cynthia Sari. Sebab selain memiliki pengetahuan lebih soal bahasa, Saula juga pandai menari dan juga rajin ditunjuk pemateri diskusi dan mengisi beragam seminar.

Baru-baru ini penari tradisional Banua ini diminta untuk mengisi menjadi pemateri diskusi seputar Feminisme untuk kalangan mahasiswa dan umum.

"Saya senang membagi pengetahuan soal ini mengingat banyak anak muda yang antusias mengikutinya," kata Shaula.

Shaula juga ditunjuk sebagai pengisian seminar nasional motivasi pendidikan 2018 yang bakal digelar 1 Desember nanti.

Baca: VIDEO - Link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2018, Demi Rekor!

"Acaranya di Gedung Serba Guna ULM nanti mulai pagi," kata dia.

Di acara seminar ini Shaula diminta membawakan materi bersama Annisa Dwi Astuti pengajar muda Musi Banyuasin dan Muhammad Nurjani ketua umum UKM FKIP.

Baca: Walhi Kalsel Minta Tambang Batu Bara Dihentikan, Sudah Cemari Sawah dan Kebun Desa Surianhanyar

Temanya nanti kata Shaula soal pentingnya kontribusi mahasiswa dalam pendidikan era revolusi industri 4.0.

"Pesertanya annti ratusan dan kebanyakan mahasiswa," kata dia.

Selain itu sebelumnya Shaula juga sukses menjadi penyelwnggara event internasional dengan mendatangkan penari top asal Italia Stefano Fardelli diajang event South Borneo Art Festival 2018 di Kiram Vila Laman Birin 27.

Universitas Lambung Mangkurat tempat dia menuntut ilmu di jurusan Gigi juga mempercayakan Shaula menyandang predikat Mahasiswa Berprestasi 2018 setelah melalui tahapan seleksi dari tingkat fakultas.

Baca: Hasil Kalteng Putra vs PSS Sleman Semifinal Liga 2 2018, Skor Babak Pertama Masih 0-0

"Sekarang saya sedang menunggu pengumuman pemenang dari pemilihan Mawapres tingkat nasional," kata Shaula.

Karya tulis ilmiah Shaula dalam ajang ini berjudul "Peningkatan perilaku kesehatan gigi positif anak penyandang disabilitas intelektual melalui promosi kesehatan gigi dan mulut menggunakan musik anak disabilitas (Musikabilitas)" dan "The improvement of positive dental health behavior on children with intellectual disability through dental and oral health promotion using Musikabilitas (Musik Anak Disabilitas).(banjarmasinpost.co.id/arl)